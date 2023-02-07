В Киеве будут судить двух злоумышленников, которые оправдывали действия оккупантов и распространяли российскую пропаганду

В Киеве будут судить жителей столицы и Киевщины, которые оправдывали действия оккупантов. Кроме того, злоумышленники распространяли российскую пропаганду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит ответственность в виде лишения свободы.

"По данным следствия, киевлянин и житель Киевской области после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину, распространяли материалы в поддержку действий страны-агрессора и оправдывали ее действия против Украины. Для этого они использовали собственные аккаунты в социальных сетях", – рассказали в прокуратуре. .

Злоумышленники размещали видео пророссийского характера, в том числе записи блогера-миллионника, который ведет информационную войну против Украины и распространяет фейки российской пропаганды. Как определила экспертиза, опубликованные материалы являются, в частности, пропагандой.

Следствие по фактам оправдания оправдания и признания правомерной агрессию страны-террориста окончено, а обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемым грозит до 5 и до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить преподавательницу столичной гимназии, обвиняемую в оправдании вооруженной агрессии РФ. Женщина поддерживала поддерживавшую действия оккупантов и называла Киев собственностью Москвы.

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