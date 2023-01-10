В столице будут судить преподавательницу гимназии, которая поддерживала действия оккупантов и называла Киев собственностью Москвы

В Киеве будут судить преподавательницу столичной гимназии, которую обвиняют в оправдании вооруженной агрессии РФ. Женщина поддерживала действия оккупантов и призвала к свержению власти в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы.

"По данным следствия, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины. Для этого она использовала собственные аккаунты в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе.

Подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ. Кроме того, она утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу оккупантов.

Следствие по факту публичных призывов к свержению конституционного строя в Украине и оправданию вооруженной агрессии РФ против Украины завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить российского оккупанта, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Военнослужащий РФ ударил мирного жителя автоматически и угрожал его убить.

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