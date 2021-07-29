В Киеве авто с коровами на прицепе попало в ДТП, животные погибли. Видео

В Киеве по улице Академика Заболотного у прицепа автомобиля Volvo отпало колесо во время движения. В результате дорожно-транспортного происшествия на дорогу из машины выпали две коровы. Животные погибли на месте аварии.

ДТП случилась вечером в четверг, 29 июля. Детали инцидента изданию OBOZREVATEL сообщил информированный источник из полиции столицы. Кадры аварии, снятые очевидцем, появились на Telegram-канале KIEVMAP (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, машина двигалась по улице Заболотного в направлении Столичного шоссе. Водитель Volvo в своем прицепе перевозил домашних животных.

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В результате автопроисшествия две коровы выпали на проезжую часть и погибли.

Сам водитель телесных повреждений не получил, медицинская помощь ему не требовалась.

На месте аварии работали полицейские. На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП Украины.

Отметим, что на дорогах Украины ежедневно фиксируют десятки дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на усиление ответственности за нарушение ПДД, количество аварий и смертей в последнее время растет каждый месяц. О самых резонансных ДТП за последнее время читайте в нашем материале.

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