Украинцы продолжают гибнуть на дорогах: водители засыпают за рулем, а ДТП устраивают даже судьи и таксисты

На дорогах Украины ежедневно фиксируют десятки дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на усиление ответственности за нарушение ПДД, количество аварий и смертей в последнее время растет каждый месяц.

OBOZREVATEL собрал подборку резонансных ДТП, которые произошли в стране с 19 по 25 июля (фото и видео 18+).

Возле села Бурдовка Одесской области 19 июля на трассе столкнулись Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. По предварительной версии полиции, водитель элитного внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе.

В результате столкновения у Land Cruiser разорвало левую переднюю сторону, а зерновоз получил незначительные механические повреждения.

Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия – медики только констатировали смерть мужчины. По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет, и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

На трассе Киев-Чоп 19 июля возле села Солонка произошло тройное ДТП, которое оборвало жизнь 2-летней девочки.

Предварительно было установлено, что 37-летний львовянин, управляя автомобилем Audi, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком DAF. После этого фура выехала на встречную полосу, где протаранила Daewoo.

В результате аварии скончалась 2-летняя девочка, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двух мальчиков в возрасте 4 и 12 лет, которые ехали в той же машине, вместе с двумя взрослыми пассажирами доставили в больницу с телесными повреждениями различной тяжести. Водителя Audi задержали.

В Киеве 20 июля на улице Маршала Малиновского водитель службы такси Uklon спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей.

Таксист ехал на Toyota и пытался проскочить перекресток на красный цвет светофора, но по касательной задел Audi. В результате столкновения такси отбросило на припаркованный Daewoo, после чего он зацепил Fiat и еще одну Audi.

Травмы получили два человека, которых госпитализировали в медучреждение. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

На Житомирской трассе возле села Березовка 23 июля Skoda Felicia протаранила отбойник. Сила удара была такой, что машину разорвало на куски.

Предварительно, водитель легковушки заснул за рулем, в результате чего неуправляемый автомобиль на большой скорости врезался в ограждение.

Сообщалось, что смертельные травмы получил пассажир авто. Еще одного пассажира и водителя госпитализировали в медучреждение. Из-за аварии на данном участке дороги образовалась огромная пробка в сторону Житомира.

В Киеве на улице Приречной вечером, 21 июля, произошла авария с участием столичной судьи. По предварительной информации, управляя автомобилем Audi, служительница Фемиды не справилась с управлением и протаранила столб. После удара легковушку отбросило в дерево, которое остановило машину и спасло пешеходов, которые прогуливались рядом.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, за рулем Audi находилась судья Деснянского районного суда столицы Светлана Колегаева.

Позднее на своей странице в социальной сети Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что участником аварии стала судья. По его словам, это дело замять не удастся.

По данным ТСН, женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки. Позднее OBOZREVATEL стало известно, что у судьи Колегаевой в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя.

Тем временем, сама служительница Фемиды позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.