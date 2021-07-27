Украинцы продолжают гибнуть на дорогах: водители засыпают за рулем, а ДТП устраивают даже судьи и таксисты

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Расследования
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«Войны на дорогах» не прекращаются

На дорогах Украины ежедневно фиксируют десятки дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на усиление ответственности за нарушение ПДД, количество аварий и смертей в последнее время растет каждый месяц.

OBOZREVATEL собрал подборку резонансных ДТП, которые произошли в стране с 19 по 25 июля (фото и видео 18+).

Разорвало внедорожник, водитель скончался на месте

Возле села Бурдовка Одесской области 19 июля на трассе столкнулись Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. По предварительной версии полиции, водитель элитного внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе.

Машину буквально разорвало.

В результате столкновения у Land Cruiser разорвало левую переднюю сторону, а зерновоз получил незначительные механические повреждения.

Водитель автомобиля погиб на месте аварии.
Внедорожник столкнулся с грузовиком.

Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия – медики только констатировали смерть мужчины. По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет, и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

Тройное ДТП оборвало жизнь 2-летней девочки

На трассе Киев-Чоп 19 июля возле села Солонка произошло тройное ДТП, которое оборвало жизнь 2-летней девочки.

Предварительно было установлено, что 37-летний львовянин, управляя автомобилем Audi, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком DAF. После этого фура выехала на встречную полосу, где протаранила Daewoo.

Ауди пошла на обгон и столкнулась с грузовиком.

В результате аварии скончалась 2-летняя девочка, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двух мальчиков в возрасте 4 и 12 лет, которые ехали в той же машине, вместе с двумя взрослыми пассажирами доставили в больницу с телесными повреждениями различной тяжести. Водителя Audi задержали.

В аварии погибла 2-летняя девочка.
Грузовик на месте ДТП.
Таксист пытался проскочить и устроил масштабную аварию

В Киеве 20 июля на улице Маршала Малиновского водитель службы такси Uklon спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей.

Таксист пытался проскочить на "красный".

Таксист ехал на Toyota и пытался проскочить перекресток на красный цвет светофора, но по касательной задел Audi. В результате столкновения такси отбросило на припаркованный Daewoo, после чего он зацепил Fiat и еще одну Audi.

Пострадали два человека.
Такси спровоцировало ДТП с участием пяти авто.

Травмы получили два человека, которых госпитализировали в медучреждение. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Водитель заснул за рулем и погубил пассажира

На Житомирской трассе возле села Березовка 23 июля Skoda Felicia протаранила отбойник. Сила удара была такой, что машину разорвало на куски.

В результате аварии машино разорвало.

Предварительно, водитель легковушки заснул за рулем, в результате чего неуправляемый автомобиль на большой скорости врезался в ограждение.

Части автомобиля разбросало по дороге.

Сообщалось, что смертельные травмы получил пассажир авто. Еще одного пассажира и водителя госпитализировали в медучреждение. Из-за аварии на данном участке дороги образовалась огромная пробка в сторону Житомира.

Судья на Audi врезалась в столб, чудом не пострадали пешеходы

В Киеве на улице Приречной вечером, 21 июля, произошла авария с участием столичной судьи. По предварительной информации, управляя автомобилем Audi, служительница Фемиды не справилась с управлением и протаранила столб. После удара легковушку отбросило в дерево, которое остановило машину и спасло пешеходов, которые прогуливались рядом.

В крови судьи обнаружили более 2 промилле алкоголя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, за рулем Audi находилась судья Деснянского районного суда столицы Светлана Колегаева.

Позднее на своей странице в социальной сети Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что участником аварии стала судья. По его словам, это дело замять не удастся.

В результате аварии никто не пострадал.

По данным ТСН, женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки. Позднее OBOZREVATEL стало известно, что у судьи Колегаевой в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя.

Машина получила серьезные повреждения.

Тем временем, сама служительница Фемиды позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

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