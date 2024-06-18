В Киеве адвокат подстрекала своего клиента дать $30 тыс. взятки следователю за "закрытие" дела. Подробности и фото

Полицейские Киева задержали адвоката, которая подстрекала своего клиента предоставить взятку следователю якобы за закрытие уголовного производства. "Соглашение" злоумышленница оценила в 30 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задокументировали противоправную деятельность столичной адвоката, которая подстрекала своего клиента к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. Было установлено, что за услугами предоставления правовой помощи к 50-летней юристке обратился киевлянин, ранее находившийся в розыске за совершение уголовного правонарушения на территории Одесской области.

"Женщина, достоверно зная, что уголовное производство в отношении последнего закрыто, заверила клиента в том, что единственный выход решения "проблемы" – предоставить из-за нее неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США следователю полиции", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали при получении от "клиента" первого транша в размере 12 тысяч долларов. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 202 116 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время получения взятки был задержан один из депутатов Мироновского горсовета. Мужчина за 10 тысяч долларов США обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка в центре города.

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