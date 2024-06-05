Требовал $10 тыс. за решение по аренде земли: в Киевской области на взятке задержали депутата горсовета

В Киевской области во время получения взятки был задержан один из депутатов Мироновского горсовета. Мужчина за 10 тысяч долларов США обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка в центре города.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Используя свой статус депутата Мироновского городского совета Обуховского района Киевской области и полномочия члена земельной комиссии, он обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города. Это стоило предпринимателю 10 тыс. долларов США", – рассказал Сваток.

Он добавил, что злоумышленника задержали с поличным – во время получения денег и передачи решения сессии горсовета. Депутат уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 450 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины сообщили о подозрении руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" во взяточничестве. Злоумышленник получил 250 тысяч гривен за подключение центрального газоснабжения.

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