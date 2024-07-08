В Киеве 9 июля объявили Днем траура из-за террористической атаки России по больницам и гражданским объектам

В Киеве вторник, 9 июля, объявлен Днем траура в столице в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Разбор завалов на местах попаданий еще не завершен.

"Городские власти объявляют 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой россии на гражданские объекты Киева. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 9 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия. Обращаемся к телеканалам и радиостанциям внести соответствующие изменения в сетку вещания", – написал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что по предварительной информации в Киеве погибли 20 человек, почти 100 – пострадали.

Добавим, что также 9 июля объявлен Днем траура в Кривом Роге.

Напомним, в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения. Речь идет о больнице "Охматдет", где оказались повреждены несколько корпусов, в том числе токсикологический. На место происшествия сразу прибыли все оперативные службы и неравнодушные украинцы, начавшие разбор завалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, пострадавшие и погибшие.

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