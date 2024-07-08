Число пострадавших увеличилось почти до 100: Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев. Фото

В Киеве количество пострадавших в результате ракетной атаки 8 июля увеличилось до 96 человек, среди них – трое детей. 52 раненых госпитализировали, к сожалению, есть погибшие.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Спасательные работы в местах попадания продолжаются.

"Количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 96 человек, среди них – трое детей. 52 раненых госпитализировали в медучреждения города. Другим – оказали помощь на месте. Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них – молодая врач медучреждения", – рассказал Кличко.

Мэр столицы сообщил, что в больнице "Охматдет" по состоянию на 15:48 известно о 16 пострадавших, из которых 7 – дети. 15 пострадавших госпитализировали. К сожалению, двое раненых из других районов города скончались в больнице.

Также, предварительно, 7 человек погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие, поврежденное здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте. Предварительно 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе.

"Продолжается разбор завалов и в детской больнице "Охматдет". Город оказывает помощь и пострадавшим, и в ликвидации последствий массированной атаки. Мы также привлекаем социально ответственный бизнес для помощи и в обеспечении людей и спасателей водой, и в расселении киевлян, дома которых пострадали. И в том, чтобы закрыть окна пленкой и фанерой в помещениях больницы "Охматдет", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, пострадавшие и погибшие.

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