В Киеве 5-летний мальчик выпал из окна и разбился

В Киеве в воскресенье, 21 мая, в одном из районов из окна многоэтажки выпал пятилетний ребенок. В результате падения маленький мальчик погиб.

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О трагедии сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Facebook. В пресс-службе отметили, что правоохранители выясняют детали того, что произошло.

Как отмечается информацию о падении ребенка полиция получила около 16:00, на место выехали судебно-медицинский эксперт, криминалисты и следователи.

Трагедия произошла в Днепровском районе Киева, ребенок выпал из окна на пятом этаже одной из многоэтажек. При каких обстоятельствах это произошло, представители Нацполиции будут выяснять.

6 мая стало известно о подобной трагедии в Одессе – на проспекте Добровольского с балкона квартиры на пятом этаже выпал 2-летний ребенок. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

А в Буче Киевской области 22 февраля из окна на 10-м этаже выпал уроженец столицы. От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области из многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

А в селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который пытался повеситься. На такой шаг житель региона решился из-за конфликта с сожительницей.

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