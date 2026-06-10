Во Франковске задержали жителя Харьковщины с почти сотней наркотических 'закладок'. Фото

В Ивано-Франковске полицейские задержали 25-летнего жителя Харьковской области, у которого изъяли почти сотню свертков с психотропным веществом PVP. Наркотики были подготовлены для дальнейшего сбыта через систему "закладок".

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После задержания мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 5 июня в Ивано-Франковске на территории одной из автозаправочных станций, где мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. Работники АЗС вызвали полицию охраны, после чего правоохранители обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

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Во время поверхностной проверки в вещах задержанного обнаружили 97 свертков с психотропным веществом PVP, а также средства для фасовки – в частности перчатки и упаковки. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество относится к особо опасным психотропов, оборот которых в Украине запрещен.

Следствие установило, что задержанный – 25-летний житель Харьковской области, который ранее уже имел проблемы с законом и имеет непогашенную судимость. Он приобрел наркотическое вещество с целью дальнейшего сбыта через так называемые "закладки".

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему инкриминируют ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством окружной прокуратуры Ивано-Франковска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

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