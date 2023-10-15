В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки и погибла на месте: детали трагедии

В Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. Трагедия произошла 15 октября на улице Николая Гулака.

Столичная полиция подтвердила инцидент на своем канале в Telegram. Пресс-служба сообщила, что информация о происшествии поступила в правоохранительные органы около 12:00 воскресенья.

"Во дворе многоэтажки обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения", – рассказали в региональном ГУ НП.

На место прибыла следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики. Малолетняя девочка на тот момент была уже мертва.

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"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят правовую квалификацию", – заявили полицейские.

Других подробностей об обстоятельствах падения ребенка пресс-служба не предоставила.

Как писал OBOZ.UA:

– 30 сентября в Броварах Киевской области из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Он выжил, ребенка госпитализировали в больницу.

– 6 сентября в Черкассах на улице Нижняя Горова из окна 10-этажки выпала двухлетняя девочка. Она сама пододвинула кресло к подоконнику, вылезла на него и оперлась на москитную сетку открытого окна. Спасти малышку не удалось.

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