Мать отвлеклась: в Черкассах двухлетняя девочка выпала из окна и погибла на месте

В Черкассах 6 сентябряна улице Нижняя Горова из окна 10-этажки выпал двухлетний ребенок. Девочка сама подвинула кресло к подоконнику, вылезла на него и оперлась на москитную сетку открытого окна.

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Прибывшие на место трагедии медики пытались реанимировать малышку, но результата это не дало. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Черкасской области на официальном сайте.

Событие произошло около 18:20 в среду. По предварительным данным правоохранителей, мать в это время отвлеклась на домашние дела.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка, с примечанием "несчастный случай") УК.

В полиции призвали родителей не оставлять малолетних детей наедине, быть осторожными.

"Позаботьтесь о том, чтобы любопытство самых маленьких увидеть, что за окном, приносило только пользу. Потеря бдительности всего на минуту может стоить целой жизни!" – написали представители ведомства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ривне в городской больнице скончался 10-летний мальчик. Он получил травму головы и лица, когда попытался поднять штангу старшего брата. Еще за несколько часов до смерти врачи уверяли родителей в том, что никаких особых проблем у ребенка нет. Однако после введенного укола, как утверждают родные, школьнику резко стало плохо. Впоследствии Богдан впал в кому. 10 августа врачи констатировали смерть мозга, а на следующий день мальчик скончался.

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