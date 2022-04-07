В Киеве мошенник, находясь в СИЗО, "продал" военную амуницию на 1,3 млн. грн. Видео

В Киеве разоблачили мужчину, который находясь в СИЗО организовал мошенническую схему по продаже военной амуниции. Ущерб оценили в 1,3 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Полицейские установили, что 33-летний житель Львовщины находился в СИЗО и подозревался в изготовлении и сбыте поддельных денег. Вместе со своими сообщниками он создал группу в одном из мессенджеров, через которую продавал товары военного назначения: бронежилеты, защитные шлемы, приборы ночного видения и так далее", – рассказали в полиции.

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Чтобы получать деньги, соучастники преступления, которые находились на свободе, оформили на свои имена банковские карты. После получения оплаты, злоумышленник прерывал связь с потерпевшими.

"Злоумышленник договорился делить выручку в соотношении 70% на 30%. Таким образом, он и его сообщники обманули около 100 граждан на общую сумму 1,3 млн гривен", – подчеркнули в полиции.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полицейские устанавливают сообщников мужчины.

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