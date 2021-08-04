В Кабмин ворвался мужчина с гранатой и угрожал устроить взрыв: его задержали. Фото, видео и все подробности

В среду, 4 августа, в Киеве мужчина ворвался в здание Кабинета министров Украины вместе с гранатой. Он угрожает подорвать себя.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в Национальной полиции Украины. Выяснилось, что нападение на здание совершил бывший ветеран батальона "Айдар" в зоне АТО Владимир Прохнич (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место инцидента уже выехали правоохранители. Спецотряды правоохранителей готовили штурм административного здания.

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Источник в Кабмине сообщил OBOZREVATEL, что работникам запретили покидать помещение. Также из собственных источников нам стало известно, что рано утром здесь возле одного из рабочих входов впервые появилась палатка с протестующим.

"Сегодня рано утром именно под 6-м подъездом какой-то мужчина поставил палатку стоп-коррупция. Может это и не связано. 6-й подъезд – это рабочий вход, о нем никто не знает вообще, кроме сотрудников КМУ. Сколько работаю, никогда здесь не ставили палатки. И теперь именно тот человек, который поставил палатку, начал транслировать этого недотеррориста с видео. Но может это совпадение", – рассказала сотрудница Кабмина.

Предварительно известно, что мужчины, который пытался ворваться в здание Кабмина зовут Владимир Прохнич. Он якобы служил в батальйоне "Айдар" в зоне АТО, а ныне он ФЛП.

В Национальной полиции Украины отметили, что в Киеве вводили специальную полицейскую операцию. С мужчиной проводились переговоры.

Из-за спецоперации возле Кабмина перекрывали движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую.

Около 11:20 мужчину задержали.

Правоохранителям злоумышленник рассказал, что совершил это преступление якобы потому, что у него сложились такие жизненные обстоятельства.

На пресс-брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что против мужа откроют уголовные производства по 4 статьям, одна тяжелая –захват заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Какого мотива для совершения преступления в Прохнич не было. Правоохранителям удалось остановить злоумышленника разговором, без применения силы.

Осторожно! На видео звучит нецензурная брань!

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Киеве временно ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов с сообщением о якобы их минировании.