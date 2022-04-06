В Ирпене задержали трех мародеров: среди украденного антиквариат и вода. Фото

В Ирпене Киевской области задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Злоумышленники воровали разные товары, начиная от воды и заканчивая антиквариатом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

"Злоумышленники похищали товары из магазинов, складов и помещений местных жителей. Полицейские изъяли у них бытовую технику, инструменты, антиквариат, ценные вещи, продукты и даже воду", – рассказали в полиции.

Задержанными оказали 31-летний житель Гостомеля, 20-летний и 44-летний жители Житомирской области. По факту мародерства открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.\

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Напомним, в Киевской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обыска автомобиля, на котором они ехали, были найдены украденные вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Большая Александровка Киевской области трое мужчин обокрали не работавшую автозаправочную станцию. Злоумышленники вынесли товара на сумму более 30 тысяч гривен.