На Киевщине задержали трех мародеров: обокрали АЗС на 30 тыс. гривен. Видео

В селе Большая Александровка Киевской области трое мужчин обокрали не работавшую автозаправочную станцию. Злоумышленники вынесли товара на сумму более 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"24 февраля, три человека проникли в помещение автозаправочной станции в селе Большая Александровка и украли товары на сумму более 30 тысяч гривен. Злоумышленников задержали в селе Гора", – рассказали в полиции.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении кражи, совмещенной с проникновением в помещение. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обыска автомобиля, на котором они ехали, были найдены украденные вещи.

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