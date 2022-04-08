В Ирпене мародер обокрал местных жителей, которые предоставили ему убежище. Фото

В Ирпене Киевской области задержали 31-летнего жителя Донбасса, который может быть причастен к мародерству. Местные жители предоставили мужчине жилье и убежище, а он, в последствии, обворовал их.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Полицейские задержали мародера, обокравшего жителей Ирпеня. Им оказался 31-летний житель Донбасса, который во время оккупации обворовывал дома жителей города. Мужчине неравнодушные местные жители предоставили убежище. Но в результате он "отблагодарил" – обворовав их и соседей", – рассказали в полиции.

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У злоумышленника нашли и изъяли ювелирные изделия, компьютеры, планшеты, телефоны и другие ценные вещи. По факту мародерства открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на одном из блокпостов Киевщины задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. В его автомобиле нашли товары, украденные в грузовом терминале международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Злоумышленники крали разные товары, начиная с воды и заканчивая антиквариатом.