На Киевщине задержали мародера, обокравшего грузовой терминал аэропорта "Борисполь". Фото

На одном из блокпостов Киевщины задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. В его автомобиле нашли товары, украденные в грузовом терминале международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Примерная стоимость похищенного имущества составила 50 тысяч гривен.

"6 апреля полицейские совместно с военнослужащими остановили на блокпосте грузовой микроавтобус, в котором находился 26-летний житель села Рогозов. Во время осмотра машины правоохранители установили, что мужчина совершил кражу имущества из грузового терминала аэропорта Борисполь на сумму более 50 тысяч гривен", -– рассказали в пресс-службе.

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Злоумышленника задержали, а по факту мародерства открыто уголовное производство. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Злоумышленники крали разные товары, начиная с воды и заканчивая антиквариатом.