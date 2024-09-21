Маскировали наркотики под сладости и продавали в Киеве: полицейские разоблачили двух злоумышленников. Фото

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, наладили сбыт наркотиков и психотропов на территории Киева. Злоумышленники маскировали "товар" под сладости.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе следственно-розыскных действий полицейские установили, что двое местных жителей, 2001 и 2002 годов рождения, наладили сбыт запрещенных веществ в столице. Заказчикам "товар" они отправляли по почте, предварительно замаскировав в свертках сладостей", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков в домах злоумышленников сотрудники полиции изъяли около 250 г амфетамина, 100 г Альфа-PVP, 300 г псилоцибиновых грибов, более 50 таблеток МДМА, электронные весы, а также приборы для упаковки. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен.

По факту сбыта наркотиков и психотропов в крупных размерах открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух торговцев кокаином, которые получали его из закладок в Закарпатье и пересылали в столицу в пылесосе. Такой "бизнес" приносил злоумышленникам более 12 миллионов гривен дохода ежемесячно.

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