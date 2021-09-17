В ГБР заявили, что не исключают версию убийства судьи Писанца: как идет расследование дела

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец мог убит. Однако следствие рассматривает и другие версии смерти.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Он сказал, что по делу убийства судьи начато уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" УК.

"Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", – говорил глава ГБР.

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Сухачев отметил, что после проведенной судебно-медицинской экспертизы будут еще несколько, где будут отработаны другие версии следователей.

По его словам, все участники происшествия находятся на связи со следствием. Сухачев заверил, что через "очень короткий промежуток времени" следователи закроют уголовное производство.

Также глава ГБР подчеркнул, что сейчас версия об умышленном убийстве пока не исключается.

"Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – подытожил Сухачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в селе Погребы на Киевщине нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Позже выяснились новые детали странной смерти судьи. Писанец умер более чем через полчаса после конфликта с правоохранителем в доме экс-таможенника. После рукоприкладства товарищи продолжили распивать спиртное, как вдруг у чиновника из носа пошла кровь, он стал терять равновесие и упал. Такое падение, по словам его друзей, якобы и стало роковым для мужчины.