На Киевщине при странных обстоятельствах погиб судья Печерского райсуда. Фото и все подробности
В субботу, 11 сентября, в селе Погребы на Киевщине нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. В тот вечер мужчина отдыхал в доме знакомого, где за распитием спиртного произошел конфликт.
53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
Информация о происшествии в полицию поступила около 23:00. Писанца обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района. Он принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката.
Отмечается, что в компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.
Подчеркивается, якобы после этого Писанец споткнулся об вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что он умер, они вызвали скорую помощь.
По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.
Однако, по словам источников OBOZREVATEL, следов насилия на теле Писанца не было, его отправили на экспертизу. Не исключено, что у мужчины оторвался тромб.
"Полиция Киевщины подтверждает факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование этого уголовного производства", – сообщили вскоре на Facebook-странице ГУНП в Киевской области.
Известно, что Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (Умышленное убийство, ч.1 ст.115 УК Украины). Делом будет заниматься ГБР, поскольку в материалах фигурирует милиционер.
Сейчас идут неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз. В Офисе генерального прокурора отметили, что ОГП взял на контроль ход расследования в этом уголовном производстве.
Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.
22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
Недавно суддя вел одно из заседаний по делу Виктора Медведчука. Его защита заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа.Кто владелец дома, где умер судья
Военным пенсионером в отставке, в доме которого произошел конфликт между правоохранителем и судьей, является Петр Онопенко – экс-замглавы Государственной таможенной службы Украины.
Он родился 13 июля 1958 года в селе Большие Крушлинцы на Винниччине. Окончил Винницкий государственный педагогический институт им. М. Островского, Академию Службы безопасности Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Кандидат юридических наук. Доктор философии права.
С 1979 по 1983 год Онопенко работал учителем физики Козинецкой средней школы (Винницкая область). Позже, с 1983 по 2008-й – в службе в КГБ СССР и Службе безопасности Украины.
С февраля 2008-го – заместитель главы Государственной таможенной службы Украины (сперва – Валерия Хорошковского, с января 2009 года – Анатолия Макаренко, с марта 2010-го – Игоря Калетника). 17 января 2011 года Онопетко уволили с этой должности указом президента.
В 2006-2008 годах он был депутатом Киевсовета созыва от Блока Юлии Тимошенко. С 2011 года – старшим партнером в юридической фирме Онопенко и Партнеры.
Награды: почетная грамота Гостаможслужбы Украины (2008 г.); нагрудный знак "Золотая звезда "За заслуги" (2008 г.); нагрудный знак Государственной налоговой администрации Украины "За содействие налоговым органам" (2009 г.). Является советником таможенной службы 1 ранга.
Его родной брат – Василий Онопенко – судья Верховного суда Украины, экс-министр юстиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева 19 августа было обнаружено тело действующего сотрудника полиции Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив в голову.