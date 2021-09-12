На Киевщине при странных обстоятельствах погиб судья Печерского райсуда. Фото и все подробности

В субботу, 11 сентября, в селе Погребы на Киевщине нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. В тот вечер мужчина отдыхал в доме знакомого, где за распитием спиртного произошел конфликт.

53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Информация о происшествии в полицию поступила около 23:00. Писанца обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района. Он принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката.

Отмечается, что в компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.

Подчеркивается, якобы после этого Писанец споткнулся об вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что он умер, они вызвали скорую помощь.

По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.

Однако, по словам источников OBOZREVATEL, следов насилия на теле Писанца не было, его отправили на экспертизу. Не исключено, что у мужчины оторвался тромб.

"Полиция Киевщины подтверждает факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование этого уголовного производства", – сообщили вскоре на Facebook-странице ГУНП в Киевской области.

Известно, что Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (Умышленное убийство, ч.1 ст.115 УК Украины). Делом будет заниматься ГБР, поскольку в материалах фигурирует милиционер.

Сейчас идут неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз. В Офисе генерального прокурора отметили, что ОГП взял на контроль ход расследования в этом уголовном производстве.

Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.

Недавно суддя вел одно из заседаний по делу Виктора Медведчука. Его защита заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа.

Военным пенсионером в отставке, в доме которого произошел конфликт между правоохранителем и судьей, является Петр Онопенко – экс-замглавы Государственной таможенной службы Украины.

Он родился 13 июля 1958 года в селе Большие Крушлинцы на Винниччине. Окончил Винницкий государственный педагогический институт им. М. Островского, Академию Службы безопасности Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Кандидат юридических наук. Доктор философии права.

С 1979 по 1983 год Онопенко работал учителем физики Козинецкой средней школы (Винницкая область). Позже, с 1983 по 2008-й – в службе в КГБ СССР и Службе безопасности Украины.

С февраля 2008-го – заместитель главы Государственной таможенной службы Украины (сперва – Валерия Хорошковского, с января 2009 года – Анатолия Макаренко, с марта 2010-го – Игоря Калетника). 17 января 2011 года Онопетко уволили с этой должности указом президента.

В 2006-2008 годах он был депутатом Киевсовета созыва от Блока Юлии Тимошенко. С 2011 года – старшим партнером в юридической фирме Онопенко и Партнеры.

Награды: почетная грамота Гостаможслужбы Украины (2008 г.); нагрудный знак "Золотая звезда "За заслуги" (2008 г.); нагрудный знак Государственной налоговой администрации Украины "За содействие налоговым органам" (2009 г.). Является советником таможенной службы 1 ранга.

Его родной брат – Василий Онопенко – судья Верховного суда Украины, экс-министр юстиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева 19 августа было обнаружено тело действующего сотрудника полиции Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив в голову.