В частном детском саду Киева тяжело травмировался двухлетний ребенок: подозревают воспитательницу. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении воспитательнице столичного частного детского сада по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В заведении с лестницы упал и получил травму головы двухлетний мальчик.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении воспитательнице частного детского сада в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия", – говорится в сообщении.

Событие произошло в конце декабря прошлого года в Деснянском районе столицы. Следователи установили, что дети спускались с третьего на второй этаж по лестнице. Старшая и средняя группы шли самостоятельно, а двухлетнего мальчика воспитательница вела за руку по лестнице. В какой-то момент она выпустила руку ребенка и малыш упал с лестницы и ударился головой.

В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, что является тяжелым телесным повреждением. Пострадавшего оперативно доставили в Киевский городской детский центр нейрохирургии. В настоящее время состояние здоровья мальчика удовлетворительное.

Правоохранители добавили, что у садика есть лицензия, а также тщательные прописанные правила и инструкции поведения воспитателей, с которыми ознакомлены все работники. Впрочем, в этой ситуации садик виновным считает ребенка, который, по словам подозреваемого, слишком активен.

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