В Броварах женщина ударила девочку на детской площадке, открыто уголовное производство

В Броварах Киевской области 38-летняя женщина на детской площадке начала агрессивно вести себя и толкать малышей. Затем она ударила по лицу девочку.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

"К полиции Броваров обратились неравнодушные граждане, которые находились рядом с местом происшествия. Они сообщили, что 38-летняя женщина внезапно начала агрессивно себя вести, толкала детей и ударила по лицу девочку", – рассказали в пресс-службе.

По факту причинения легких телесных повреждений правоохранители начали досудебное расследование. Согласно статье 125 УКУ, такие действия наказываются штрафом до 850 гривен либо общественными работами сроком до двухсот часов, либо исправительными работами сроком до одного года.

Напомним, в поселке Теплик Винницкой области школьник жестоко избил другого ученика, в результате чего пострадавший оказался в больнице. Это произошло на территории школы.

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