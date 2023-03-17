Ребенок попал в больницу: на Винниччине конфликт между подростками едва не закончился трагедией

В поселке Теплик Винницкой области школьник жестоко избил другого ученика, в результате чего пострадавший оказался в больнице. Это случилось на территории школы.

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Корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что между подростками, предварительно, произошел конфликт, и один из несовершеннолетних решил "проучить" оппонента силой. Друзья нападавшего снимали процесс на видео.

В пресс-службе полиции подтвердили факт избиения несовершеннолетнего. Инцидент произошел 14 марта в классе Теплицкой школы I-III ст. №1.

Правоохранители рассказали нашему изданию, что ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По состоянию на 17 марта потерпевший находился в обычной палате и в сознании.

На видео, которое записали дети, видно, что компания подростков зашла в класс, где несколько учеников сидели за партами. Один из парней с силой ударил ногой потерпевшего – в голову или шею. Мальчик упал. По меньшей мере несколько секунд (дальше запись обрывается) избитый ученик неподвижно лежал на полу.

Возбуждено уголовное производство по статье 122 УК – нанесение умышленного средней тяжести повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Узине Киевской области 16-летний парень без разрешения взял машину родителей и на скорости въехал на ней в дерево. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали.

– А в Дарницком районе Киева молодой человек жестоко избил подростка на улице, потому что ему не понравился его внешний вид. Несовершеннолетний потерял сознание, а подозреваемый скрылся.

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