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Ребенок попал в больницу: на Винниччине конфликт между подростками едва не закончился трагедией

Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
3,8 т.
Драка в школе

В поселке Теплик Винницкой области школьник жестоко избил другого ученика, в результате чего пострадавший оказался в больнице. Это случилось на территории школы.

Видео дня

Корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что между подростками, предварительно, произошел конфликт, и один из несовершеннолетних решил "проучить" оппонента силой. Друзья нападавшего снимали процесс на видео.

В пресс-службе полиции подтвердили факт избиения несовершеннолетнего. Инцидент произошел 14 марта в классе Теплицкой школы I-III ст. №1.

Правоохранители рассказали нашему изданию, что ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По состоянию на 17 марта потерпевший находился в обычной палате и в сознании.

На видео, которое записали дети, видно, что компания подростков зашла в класс, где несколько учеников сидели за партами. Один из парней с силой ударил ногой потерпевшего – в голову или шею. Мальчик упал. По меньшей мере несколько секунд (дальше запись обрывается) избитый ученик неподвижно лежал на полу.

Удар ногой
Несовершеннолетний упал на пол

Возбуждено уголовное производство по статье 122 УК – нанесение умышленного средней тяжести повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ребенок попал в больницу: на Винниччине конфликт между подростками едва не закончился трагедией

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Узине Киевской области 16-летний парень без разрешения взял машину родителей и на скорости въехал на ней в дерево. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали.

– А в Дарницком районе Киева молодой человек жестоко избил подростка на улице, потому что ему не понравился его внешний вид. Несовершеннолетний потерял сознание, а подозреваемый скрылся.

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