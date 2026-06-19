В Броварах произошла ужасная авария: погиб двухлетний ребенок, есть пострадавшие. Фото

В Броварах Киевской области 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. В результате аварии погиб двухлетний ребенок, еще несколько человек, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести.

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О трагедии сообщили на канале мэра Броваров Игоря Сапожко. В сообщении отмечается, что на месте происшествия работали медики и правоохранители, которые оказывали помощь пострадавшим и устанавливали все обстоятельства аварии.

Согласно информации из официального сообщения, ДТП произошло на улице Вокзальной. В легковом автомобиле находились трое взрослых и шестеро малолетних детей в возрасте от 2 до 11 лет.

"Масштабное по последствиям ДТП на Вокзальной. В легковом автомобиле ехали 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста (от 2 до 11 лет). Пострадавшие: 2 взрослых и 2 ребенка в тяжелом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести. Медики и правоохранители на месте. Оказывается помощь, выясняются все обстоятельства", – говорится в сообщении.

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Что известно

На момент публикации информации известно о гибели двухлетнего ребенка. Также сообщалось, что двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 июня 2026 года в Броварах легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы – его госпитализировали в медицинское учреждение.

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