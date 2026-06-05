Под Киевом легковушка сбила 14-летнего парня: подростка госпитализировали в бессознательном состоянии. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области легковушка сбила 14-летнего парня. В результате ДТП несовершеннолетний был травмирован – его госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП, в результате которого травмировался несовершеннолетний пешеход, произошло в четверг, 4 июня в Броварах.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь в направлении города Чернигов, сбил 14-летнего парня, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему необходимую медицинскую помощь", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшим (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области на трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки, убегая от полиции, протаранил забор – от столкновения машина перевернулась, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

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