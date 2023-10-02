В Броварах мужчина открыл стрельбу на улице: его задержала полиция. Видео

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который на улице открыл стрельбу с пневматического оружия. Ему объявили подозрение.

Инцидент произошел в городе Бровары в понедельник, 2 октября. О нем сообщили на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметили в полиции, на одной из улиц произошел конфликт между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку.

В результате конфликта 20-летний мужчина, которого и задержали правоохранители, сначала просто угрожал знакомым пистолетом, а потом все же сделал два выстрела в сторону 43-летнего мужчина. Кроме тог, дебошир ударил мужчину по лицу.

Видео дня

Сам подозреваемый признался, что угрожал людям пневматическим пистолетом, однако заявил, что якобы сделал это для того, чтобы "защитится".

"Мы с товарищем сидели на лавочке курили. Рядом сидела компания, мы им сделали замечание, чтобы не кричали. Потом начался словесный конфликт, который перерос в драку", – сказал парень.

В полиции добавили, что мужчину задержали прямо на месте происшествия. Ему уже сообщили о подозрении по факту хулиганства с применением оружия. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж. Злоумышленник похищал личные вещи работников ТРЦ, АЗС и заведений сферы услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!