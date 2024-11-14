В больнице скончался работник Печерского ТЦК Киева, выстреливший себе в голову

В Киевской городской клинической больнице №17 скончался начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, выстреливший себе в голову. В среду, 13 ноября, врачи констатировали смерть мужчины.

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Об OBOZ.UA стало известно из собственных источников. На месте трагедии была обнаружена предсмертная записка.

По словам нашего собеседника, в среду, 13 ноября, начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП майор Воеводин скончался в Киевской городской клинической больнице №17.

"Сейчас ведется следствие, открытое по статье 115 Уголовного кодекса Украины. То есть убийство, с пометкой "самоубийство". Пока ее не переквалифицировали – все обстоятельства и причины такого поступка мужчины устанавливаются", – добавил источник.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Киеве утром в помещении Печерского ТЦК и СП был обнаружен раненый начальник группы персонала майор Воеводин. По предварительной информации, мужчина выстрелил себе в голову из пистолета. Его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в медучреждение с диагнозом – "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок".

Официальной информации от правоохранительных органов по этому случаю, пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 13 ноября, спасатели получили с крыши трехэтажного дома тело девушки. Трагедия произошла на улице Большой Васильковской.

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