В Печерском ТЦК Киева пытался совершить самоубийство один из работников. Известны подробности

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) совершил попытку самоубийства один из работников. Муж выстрелил себе в голову из пистолета, но, к счастью, выжил.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия расследуют правоохранители.

По словам нашего собеседника, в субботу, 9 ноября, утром в помещении Печерского ТЦК и СП был обнаружен раненый начальник группы персонала майор Воеводин. По предварительной информации, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом – "огнестрельное шаровое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Сейчас он находится там в тяжелом состоянии", – добавил наш собеседник.

Следует добавить, что согласно сообщениям в социальных сетях, на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. Официальной информации по этому случаю пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайное происшествие произошло в столице в субботу, 9 ноября. В Киеве девушка повесилась прямо на знаке метро "Осокорки". Ее личность уже установлена.

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