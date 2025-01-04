В больнице скончалась девушка, получившая ранения в результате дроновой атаки на Киевщину 3 января. Фото

В больнице скончалась девушка, получившая тяжелое ранение в результате российской дроновой атаки на Киевскую область в ночь со 2 на 3 января. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

Видео дня

Об этом сообщил и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"От атак российских террористов продолжают гибнуть мирные жители. К сожалению, молодая женщина, раненная в результате падения сбитой враждебной цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина в 2002 году получила ранение в живот. Врачи до последних почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое. Сочувствую родным и близким погибшей", – написал Калашник.

Как сообщили в соцсетях, девушку звали Диана. Вечная память погибшей в результате российской террористической атаки.

Чиновник добавил, что еще один пострадавший – мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину вчера вечером, находится в реанимации. Под наблюдением врачей также находится молодой парень, получивший ранение колена. Его жизни ничего не угрожает.

"Ночью враг продолжал атаковать Киевщину БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Падения обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов", – добавил Калашник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 января российские дроны атаковали Киевщину. Утром было известно, что в результате атаки погиб человек: Россия убила водителя грузовика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!