В аэропорту "Киев" мужчина набросился с ножом на полицейского из-за замечания. Фото
В Соломенском районе Киева 20 июля 44-летний мужчина на территории аэропорта "Киев" бросился с ножом на полицейского. Инцидент произошел из-за того, что правоохранитель попросил злоумышленника не курить в запрещенном месте.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Предварительно, сотрудник полка полиции особого назначения № 2 подошел к мужчине, который курил в зале ожидания.
"Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал правонарушителю замечание, однако тот начал размахивать перед правоохранителем ножом. Киевлянина задержали в порядке статьи 208 КПК Украины", – рассказали в пресс-службе.
Ранее житель столицы попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений. Кроме того, он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.
По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов открыто уголовное производство.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области полицейские задержали мужчину, который ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля.