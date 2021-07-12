В Киеве у наркодельцов изъяли "товара" на 1 млн грн. Фото

В Киеве задержали группу мужчины, которые подозреваемых в распространением наркотиков. Во время обысков у них изъяли "товара" на сумму более 1 млн грн.

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры. О подозрении сообщили 6 злоумышленникам.

Согласно материалам следствия, работу группу наркодельцов организовали двое киевлян. Они привлекли 4 мужчин, которые занимались непосредственным сбытом запрещенных веществ среди наркозависимых жителей столицы.

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"В ходе обысков по местам проживания, в автомобилях и гаражах фигурантов, изъято 730 г каннабиса, около 250 г кокаина, 150 г амфетамина, метадон и таблетки МДМА. Кроме того, были найдены весы, зип-пакеты и другие доказательства деятельности группировки. Стоимость изъятого при розничной продаже составляет более 1 млн грн", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении и сбыте наркотических средств.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали группировку из девяти человек, которая занималась сбытом тяжелых наркотиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ заблокировала контрабанду кокаина в кофеварках из ЕС.