Части от машин разбросало по дороге: в Киеве столкнулись две легковушки, есть пострадавшие. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 10 мая, на перекрестке улицы Натальи Ужвий и проспекта Европейского Союза столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Около 9:30 на перекрестке Натальи Ужвий и проспекта ЕС произошло ДТП с участием двух автомобилей: KIA и Hyundai. По информации свидетелей, авария произошла при повороте водителя Hyundai (на разрешенный сигнал светофора). В это время в него влетел водитель KIA, который опять же, по словам свидетелей, двигался на запрещенный сигнал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира KIA. Водитель Hyundai медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 9 мая, на проспекте Владимира Ивасюка произошла авария с участием двух легковушек. Одного из водителей спасатели деблокировали из салона изуродованного авто с помощью специнструмента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 9 мая, на улице Остафия Дашкевича легковушка в результате ДТП протаранила столб, в результате чего электроопора не выдержала и упала. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя, на место вызвали спасателей.

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