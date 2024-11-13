Устроил пожар, чтобы отомстить знакомому: в Киеве задержан злоумышленник. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, намеренно поджег входную дверь квартиры своего знакомого. Злоумышленник объяснил свои действия желанием отомстить.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Подольского района, которая сообщила, что горят двери в квартиру ее соседей. На место происшествия срочно прибыли сотрудники ГСЧС, потушившие пожар.

"Заявительница рассказала правоохранителям, что перед пожаром по дверям соседней квартиры громко гремел неизвестный мужчина. Через некоторое время, женщина почувствовала запах дыма и увидела что горят двери соседской квартиры. Проводя первоочередные оперативные мероприятия, полицейские установили, что в совершении преступления причастен 41-летний киевлянин", – уточнили в полиции.

Как выяснилось, мужчина пришел к товарищу с намерением устроить "разборки" из-за неприязненных отношений, а когда обнаружил, что этого нет дома, поджег зажигалкой обивку входной двери.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал киевлянину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве оперативники Службы безопасности и Национальной полиции по горячим следам задержали парня, устроившего поджоги столичных отделений "Укрпочты". Это 16-летний студент местного профессионально-педагогического колледжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!