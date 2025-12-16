Устроил масштабное ДТП с пострадавшими на Крещатике: в Киеве будут судить водителя BMW. Фото и видео

В Киеве будут судить водителя BMW, который спровоцировал масштабное ДТП на улице Крещатик. В результате столкновения трех машин есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

ДТП на Крещатике

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими в центре Киева произошло в сентябре прошлого года. Тогда следователи установили, что 22-летний водитель BMW, двигаясь по улице Крещатик в направлении улицы Прорезной, на скорости столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. После этого последний отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Volkswagen Passat.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen получил травмы средней степени тяжести, в частности переломы ребер и травму стопы. Пассажир этого автомобиля также получил телесные повреждения средней тяжести, в частности закрытую травму грудной клетки и перелом грудины", – уточнили в полиции.

Тогда водителю BMW сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего у пострадавших телесные повреждения средней степени тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас досудебное расследование завершено, следователи направили материалы обвинительного акта в суд. Правонарушителю грозит до трех лет ограничения свободы.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое были травмированы.

