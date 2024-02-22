Устраивали репрессии в Киевской области и обещали взять столицу за три дня: подозревают двух оккупантов. Фото и видео

Сотрудники СБУ установили личности еще двух российских военных, причастных к военным преступлениям. Они устраивали массовые репрессии против украинцев и угоняли автомобили во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности Украины продолжает разоблачать преступления российских военных, совершенные против гражданского населения во время временной оккупации Киевской области. В результате следственных действий установлены личности еще двух российских военных преступников. Один из них – старший лейтенант Иван Евдошенко, командир инженерно-технического взвода 21 отдельной мотострелковой бригады из России", – рассказали в пресс-службе.

Евдошенко в феврале-марте 2022 года в составе 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ участвовал в захвате населенных пунктов Броварского района Киевской области. Среди прочего он организовывал там массовые репрессии против местных жителей. Так, в селе Богдановка вместе с военнослужащими российской армии, рашист проводил "фильтрационные мероприятия" для устрашения местных жителей.

Войдя в подвальное помещение одного из домов, оккупант приказал всем присутствующим мужчинам подняться на второй этаж и "выстроиться" для проверки телефонов. Поднимаясь по лестнице, военный преступник услышал слова одного из мужчин, который сказал, что лучше было бы остаться в Киеве. На это Евдошенко уверенно ответил, что через несколько дней Киев будет оккупирован вооруженными силами РФ.

"Увидев улыбку на лице украинца, оккупант наставил заряженное автоматическое оружие в грудь мужчины и приказал уходить в поле для расстрела. От смерти нашего соотечественника спас его отец, отвлекавший внимание вооруженного палача", – добавили в СБУ.

Еще один военный преступник – 35-летний спецназовец росгвардии Расул Эдиев. В марте 2022 года вооруженный оккупант, угрожая убийством, отбирал автомобили у жителей оккупированного тогда села Катюжанка Вышгородского района. Российские военные "предпочитали" внедорожников.

Обоим злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ установили личности еще четырех военных преступников. Они во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел.

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