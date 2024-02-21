Угрожая убийством, забрал авто жителей Киевщины и перегнал в Беларусь: подозревают оккупанта из Чечни. Фото

Правоохранители сообщили российскому военному, занимавшемуся мародерством, о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. Угрожая оружием и убийством, оккупант завладел автомобилями мирных жителей Киевщины и переправил их в Беларусь.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в марте 2022 года военнослужащий спецотряда быстрого реагирования "Терек" управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской Республике вместе с сотрудниками врывался в дома мирных жителей села Катюжанка. Угрожая оружием и убийством, он забрал у владельцев транспортных средств ключи и свидетельства о регистрации автомобилей. Таким образом оккупант завладел двумя автомобилями", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, в дальнейшем в сопровождении военной техники угнанные автомобили украинцев были вывезены на территорию Республики Беларусь. Деятельность оккупантов зафиксирована на видеорегистраторе одного из автомобилей, который они оставили на территории Украины.

По факту нарушения законов и обычаев войны военнослужащим вооруженных сил РФ сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ установили личности еще четырех военных преступников. Они во время оккупации Киевской области забивали гражданских палками и выводили их на расстрел.

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