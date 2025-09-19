Установил растяжку на свалке: на Киевщине задержали причастного к взрыву, который унес жизнь женщины. Фото

Правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, причастен к взрыву в Броварском районе Киевской области. В результате инцидента погибла женщина, а мужчина получил осколочные ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

По словам правоохранителей, происшествие произошло в селе Морозовка Барышевской громады. Было установлено, что злоумышленник решил пойти на такой шаг из-за давнего конфликта с пострадавшим мужчиной.

Он закрепил гранату, которую хранил у себя дома, на дверях контейнера для мусора, который использует семья местных жителей. Фигурант знал об этом – когда супруги открыли дверцу, растяжка сработала и произошел взрыв.

"В результате детонации 56-летняя женщина погибла на месте, а ее 40-летний муж получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник, 60-летний местный житель, был установлен, в частности, после просмотра камер видеонаблюдения и опроса возможных свидетелей. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли пять гранат, два взрывателя и около 460 патронов различного калибра. По этим фактам задержанному сообщили о подозрении

