Уничтожение усадьбы Зеленских в Киеве: о подозрении сообщили владельцу здания, которое дал такое указание. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу усадьбы Зеленского, по указанию которого, по информации следствия, было снесено историческое здание. Им оказался 32-летний житель столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит ответственность от штрафа до ограничения свободы.

По словам правоохранителей, усадьба уже неоднократно находилась под угрозой уничтожения. Следователи совместно с прокуратурой трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок. Но суд по иску адвокатов ответчика эти аресты отменил.

"Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке. Несмотря на это, 19 июля, 32-летний владелец здания, осведомленный о действующих судом ограничениях на запрет совершения каких-либо действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить. Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания", – отметили в пресс-службе.

По факту умышленного повреждения и уничтожения имущества, на которое судом наложен арест, возбуждено уголовное производство, а владельцу исторического здания сообщили о подозрении. Ему грозит штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении здания.

Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о Усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, а также к ее владельцу. Историческое здание было построено в 1890 году.

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