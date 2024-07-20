Уничтожение Усадьбы Зеленских: полиция Киева открыла производство по факту сноса исторического здания. Фото

Правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о Усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенной в 1890 году.

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Виновным, в частности, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Вчера (19 июля. – Ред.) вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее – сейчас решается вопрос ее ареста. По факту уничтожения повреждения объекта культурного наследия открыто уголовное производство.

Санкция части 2 статьи 298 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от 34 тысяч гривен до 85 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении усадьбы

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