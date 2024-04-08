Умышленное убийство: сотруднику УГО, напавшему на подростка в фуникулере Киева, сообщили о подозрении. Фото и видео

Водителю Управления государственной охраны Украины, напавшему на подростка в столичном фуникулере, сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Военнослужащий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ГБР. Сотруднику УГО грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Как отметили в ГБР, задержанный правоохранитель уже отстранен от исполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 КПК Украины. Решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 КК Украины).

ФОТО 18+

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 7 апреля, в Киеве на фуникулере произошел конфликт, в результате которого погиб несовершеннолетний. Возможного виновника правоохранители задержали на месте происшествия.

В понедельник, 8 апреля, стали известны подробности произошедшей в столичном фуникулере трагедии. По словам знакомых подростка, к ним начал приставать мужчина в военной форме, а затем толкнул погибшего в спину, в результате чего тот разбил стекло окна на перроне, а обломок попал в сонную артерию. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

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