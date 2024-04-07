В Киеве парень разбил стекло фуникулера и порезал горло другому: все детали, фото и видео 18+

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве на фуникулере парень разбил окно и стеклом попал в горло несовершеннолетнему, можливо, випадково. Работа фуникулера вынужденно остановлена.

Как стало известно OBOZ.UA событие произошло на верхней станции фуникулера, расположенной в центре, недалеко от Министерства иностранных дел. Местные Telegram-каналы пишут, что пострадавший от полученных травм погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что нападавшего задержали правоохранители. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 5 апреля в Киеве задержали мужчину, который агрессивно вел себя и угрожал прохожим, пытаясь ударить их. Кроме того, нарушитель бросался на патрульных, пытавшихся его успокоить.

Чтобы задержать предполагаемого нарушителя, им пришлось применить к мужчине принудительные меры, а затем его доставили в управление полиции. Потом гражданина передали врачам скорой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве суд признал виновными двух молодых людей, которые жестоко избили парня на Крещатике. Пострадавший встал на защиту своей знакомой, когда пьяные злоумышленники начали к ней приставать.

– Полиция задержала мужчину, убившего во время ссоры 75-летнего пенсионера, у которого он в Бучанском районе Киевщины арендовал жилое помещение. После этого злоумышленник отрезал погибшему голову.

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