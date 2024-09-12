Украл из салона красоты на Печерске украшения на 215 тыс. грн: в Киеве задержали рецидивиста. Фото
В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в салоне красоты на Печерске. Злоумышленник забрал ювелирные изделия на 215 тысяч гривен
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, к обратилась владелица салона красоты в Печерском районе с заявлением о том, что из помещения исчезли ювелирные изделия из серебра и белого золота, а входная стеклянная дверь салона разбита.
"Было установлено, что вечером после завершения работы салона красоты через дверь "черного хода" мужчина проник в помещение и похитил украшения в общей сумме на 215 тысяч гривен. Пытаясь покинуть помещение, он заблудился и, ища выход, выбил входную дверь", – рассказали в пресс-службе.
Полицейские установили и задержали возможного злоумышленника – им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Луганщины, который несколько дней как прибыл в столицу. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
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