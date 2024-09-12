Украл из салона красоты на Печерске украшения на 215 тыс. грн: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в салоне красоты на Печерске. Злоумышленник забрал ювелирные изделия на 215 тысяч гривен

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к обратилась владелица салона красоты в Печерском районе с заявлением о том, что из помещения исчезли ювелирные изделия из серебра и белого золота, а входная стеклянная дверь салона разбита.

"Было установлено, что вечером после завершения работы салона красоты через дверь "черного хода" мужчина проник в помещение и похитил украшения в общей сумме на 215 тысяч гривен. Пытаясь покинуть помещение, он заблудился и, ища выход, выбил входную дверь", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили и задержали возможного злоумышленника – им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Луганщины, который несколько дней как прибыл в столицу. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве таксист присвоил забытые пассажиром 30 тысяч долларов. Чтобы не отдавать пенсионеру его накопление, злоумышленник зарыл деньги в парке.

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