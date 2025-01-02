Украл из квартиры ювелирные украшения, деньги и банковские карты: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, может быть причастен к квартирной краже в Днепровском районе города. Злоумышленник проник в жилье и вынес оттуда ювелирные украшения, средства и банковские карты.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился 33-летний житель Днепровского района Киева и сообщил, что квартиру, в которой он проживает, обворовали неизвестные.

"Полицейские выяснили, что когда мужчина находился на работе, неизвестный подобрал ключи к квартире, проник в нее и похитил золотые украшения, деньги и банковские карты", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний житель Волынской области, который приехал в Киев на заработки и проживал в хостеле. По факту кражи, соединенной с проникновением в жилье в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник в одном из хостелов региона забрал вещи украинских военных.

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