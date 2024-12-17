Обворовал военных в хостеле: в Киевской области полицейские задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник в одном из хостелов региона забрал вещи украинских военных.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что накануне фигурант познакомился с военнослужащими, которые остановились на ночь в одном из хостелов Киевской области. Когда мужчины заснули, злоумышленник похитил у них мобильные телефоны, павербанки и скрылся. Кроме того, используя телефон одного из пострадавших, фигурант через мобильное приложение перевел на свой счет около 20 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали – им оказался 33-летний житель Харьковской области, ранее неоднократно испытывавший проблемы с законом.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщила о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали трех женщин и мужчин, которые, по информации следствия, причастны к серии краж. Злоумышленники под видом работников газовой службы попадали в квартиры пожилых людей и выносили все их сбережения.

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