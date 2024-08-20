Украл из автомойки сумку из 70 тыс. грн: в Киеве оперативно задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник, проходя мимо помещения автомобильной мойки, заметил на полочке сумку из 70 тыс. грн, забрал ее и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"26-летний местный житель, проходя мимо помещения автомобильной мойки, увидел на полке сумку, которую ее владелец оставил на несколько минут. Воспользовавшись отсутствием людей рядом, нарушитель забрал сумку, в которой находились около 70 тыс. гривен и другие вещи и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно разыскали и задержали злоумышленника. У него изъяли доказательства и большую часть похищенных денег, которые вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обворовывала квартиры во время уборки. Общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тысяч гривен.

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