Правоохранители разоблачили злоумышленника, укравшего карточку и снимавшего деньги погибшего в авиакатастрофе в Броварах. Фото

Правоохранители разоблачили мужчину, который завладел банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. Им оказался житель Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа. Посредством телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, о списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

По фактам по фактам кражи и присвоения официального документа возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Броварах Киевской области 18 января 2023 года в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.

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