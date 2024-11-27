Украл деньги с банковского счета военного: полицейские Киева задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, обокрал военного. Злоумышленник попросил у потерпевшего, с которым дружил, телефон и незаметно перечислил на свой счет его 80 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился военнослужащий, который рассказал, что с его счета неизвестный снял почти 80 тысяч гривен.

"В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый киевлянин, знавший потерпевшего. Как выяснили полицейские, злоумышленник попросил у товарища телефон и воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, добавил отпечаток пальца к настройкам его мобильного и получив доступ к мобильному банкингу, перевел средства себе на счет", – рассказали в пресс-службе.

По фактам кражи и незаконных действий с платежными карточками открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали жителя Киевской области, который, по информации следствия, украл дефибриллятор на станции метрополитена. В дальнейшем он собирался продать медицинское оборудование.

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