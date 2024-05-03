Уклонились от военной службы: в столице будут судить депутатов Киевсовета. Подробности дела

В столице будут судить депутатов Киевсовета, которые, по версии следствия, уклонились от военной службы. При этом они получали денежное довольствие.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

"Расследованием установлено, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, почти год уклонялись от военной службы. При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира одной из воинских частей ТрО подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в КГВА", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Офисе генпрокурора Украины, при этом депутаты получали денежное довольствие из части, где считалось прохождение ими службы. Следствие, в частности по факту уклонения от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц, завершено, а обвинительные акты направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили мошенника, который выдавал себя за офицера Службы безопасности и выдумывал деньги у семей украинских пленных. Свои услуги злоумышленник оценивал в зависимости от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

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