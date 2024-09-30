Угрожая ножом, ограбил ресторан в Киеве: подозревают бывшего сотрудника заведения. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению на ресторан в Шевченковском районе. Подозреваемым оказался бывший сотрудник заведения, имевший конфликт с руководством.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в них поступило сообщение о разбойном нападении в одном из ресторанов в Шевченковском районе Киева.

"В рамках начатого уголовного производства мы установили, что злоумышленник ранее являлся сотрудником данного заведения, однако не продолжил работу дальше из-за конфликта с руководством. Фигурант пришел к администратору ресторана и начал ей угрожать ножом, после чего забрал два мобильных телефона и скрылся с места происшествия, однако вскоре мы его задержали. Вещественные доказательства – нож и украденные гаджеты, мы изъяли", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что 41-летний нападавшего неподалеку от места происшествия. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину в разбойном нападении на салон красоты в Святошинском районе. Он, угрожая ножом, заставил работницу заведения отдать все деньги.

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